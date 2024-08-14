Стоимость билетов на плацкарт в Крым снизится в 1,6 раза

Стоимость билетов в плацкарт в Крым снизится до 3473 рублей, в 1,6 раза

Фото: РИА «Новости»

Цена за железнодорожные билеты на плацкарт по маршруту Москва-Симферополь в конце октября снизится до 3473 рублей, в 1,6 раза. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе железнодорожного оператора «Гранд Сервис Экспресс».

«Гранд Сервис Экспресс» является единственным перевозчиком в Крым в железнодорожном сегменте. С 2019 года компания проводит перевозку пассажиров на фирменных поездах «Таврия».

«Мы стараемся исполнить запрос со стороны пассажиров и предлагаем им разные типы вагонов: люкс, СВ, купе и плацкартные. Но в бюджетном варианте, например летом в плацкарте, стоимость поездки составляет 5511 рублей, а с конца октября цена сократится до 3473,4 рублей», — сообщил он.

Перевозки пассажиров в России в поездах дальнего следования осуществляются в не регулируемом и регулируемом сегментах со стороны государства. Индексация тарифов, платы и сборы на перевозки в общих и плацкартных вагонах с 1 декабря 2023 года составила 10,75%.

Ранее в РЖД объяснили цены на билеты из Анапы по 90 тысяч рублей.

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