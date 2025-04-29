Стюардесса «Победы» выгуляла собаку пассажирки на запасном аэродроме

На видео хозяйка пса по кличке Пеп рассказывает, что летела в Сочи, однако из-за нелетной погоды их рейс приземлился в Магасе. Выходить на улицу пассажирам запретили. Выручить питомца взялась бортпроводница.

«Конечно, Пеп не сразу расслабился в обществе незнакомки, но история закончилась хеппи-эндом», — заявила женщина.

Когда это произошло и как зовут бортпроводницу, пока неизвестно; в самой авиакомпании никак не комментировали это.

В прошлом году газета The Sun сообщила, каких пассажиров больше всего боятся бортпроводники.