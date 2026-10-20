Стилисты посоветовали мужчинам начать добавлять яркий цвет в образ с первого слоя

Мужчинам, которые хотят разнообразить гардероб яркими оттенками, стоит начинать с первого слоя одежды или аксессуаров. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказали стилист Ирина Леушина и генеральный директор бутика мужской одежды «Гранди Марки» Александр Комаров.

По словам экспертов, футболка, рубашка или трикотажное поло акцентного тона не бросаются в глаза, но добавляют образу выразительности. Другой вариант — яркие аксессуары: шарф, ремень, носки, головной убор или обувь. Исключением специалисты назвали очки, которые всегда находятся на виду и сразу привлекают максимум внимания, отметило ИА НСН.

Также эксперты напомнили о роли фактуры. Матовые плотные ткани вроде твида, шерсти, вельвета и кашемира поглощают свет и делают цвет глубже, а кожа — драматичнее и заметнее. Чтобы не перегружать образ, стилисты посоветовали совмещать выразительную текстуру и яркий цвет только в одной вещи.