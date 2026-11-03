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    Стилисты объяснили, как собрать современный мужской образ без дорогих брендов

    Собрать актуальный мужской образ можно без покупки вещей из последних коллекций, сделав ставку на базовый гардероб, правильную посадку и сочетание фактур. Об этом пишет MK.RU.

    Основой стиля могут стать прямые джинсы без декора, плотная футболка, белая или голубая рубашка и темно-синие брюки. Чтобы комплект не выглядел скучно, достаточно добавить одну яркую деталь, например, горчичный кардиган или свитер крупной вязки, оставив остальные вещи нейтральными, добавляет KP.RU.

    В 2026 году мужская мода строится на удобной базовой одежде и выразительных материалах: коже, замше и крупной вязке. Ключевую роль играет посадка: плечи должны совпадать с линией плеч, рукава — заканчиваться у запястья, а брюки — не собираться складками у обуви. Дополнить образ помогают многослойность и лаконичные аксессуары.