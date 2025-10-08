Стилист Железнова рассказала, что этой осенью ремень признан самым модным аксессуаром

Стилист Юлия Железнова сообщила «Газете.Ru» , что главный модный аксессуар этой осени — ремень. Он поможет подчеркнуть талию, визуально скорректировать пропорции фигуры и добавить характер даже минималистичному образу.

По словам специалиста, Дома моды предлагают широкий выбор: от классических кожаных моделей до широких тканевых, цепочек, ремней с массивными пряжками и необычными текстурами. Широкие ремни идеально сочетаются с пальто, жакетами и трикотажными платьями, а тонкие — с юбками, блузами и даже поверх объемных свитеров.

Железнова подчеркнула, что особый интерес в этом сезоне представляют неожиданные способы сочетания ремня с одеждой.

«Один из главных трендов — ремень поверх верхней одежды. Особенно актуально для длинных пальто и тренчей: такой прием добавляет силуэту структуры и женственности», — добавила стилист.