Стилист Завьялова посоветовала встречать Новый год с сияющим и естественным макияжем

Многие представительницы прекрасного пола уже начинают задумываться об идеальном образе для Нового года. Какой макияж будет самым трендовым для главной праздничной ночи, Neva.Today рассказала стилист Алина Завьялова.
Она порекомендовала в этом году остановится на естественном и сияющем макияже. Кожа должна выглядеть хорошо увлажненной. А с помощью хайлайтера можно придать ей легкое и благородное сияние.
Также праздничный образ хорошо дополнят графичные стрелки цвета металлик. Можно выбрать сереберистый из золотистый в зависимости от изначальных данных девушки. Губ можно оставит нюдовыми или, наоборот, сделать на них акцепт с помощью ягодной помады.
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