Стилист Вебер поделилась трюками, которые помогут подчеркнуть достоинства ног

Правильно подобранная обувь способна преобразить образ и визуально скорректировать фигуру. Стилист и модель Екатерина Вебер поделилась с KP.RU трюками, которые помогут подчеркнуть достоинства ног.

Эксперт отметила, что ботинки с острым или слегка заостренным мысом продлевают линию стопы вперед. Для визуального удлинения ног лучше всего подходят ботинки на каблуке. «Чем тоньше каблук и чем он ближе к заднику, тем эффект сильнее (стилетто, венский каблук)», — пояснила она.

Также визуально удлиняют ноги ботинки с V-образным вырезом и совпадение цвета обуви и брюк. Сапоги до колена или чуть выше, подобранные в цвет низа, создают непрерывную линию силуэта.

Вебер подчеркнула, что лаконичный дизайн ботинок делает их более легкими визуально. Массивные детали и крупные пряжки лучше избегать.