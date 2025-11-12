Стилист Тронина рассказала, что этой зимой в тренде будут природные и пастельные оттенки

Подбор одежды зимой может стать настоящим искусством. Правильно подобранный гардероб помогает не только выглядеть элегантно, но и поднимает самооценку. Стилист Анна Тронина поделилась с KP.RU секретами моды на зимний сезон 2025–2026 годов.

По словам эксперта, в этом сезоне стоит отказаться от неоновых оттенков. Вместо них следует обратить внимание на природные тона.

«Выбирайте оттенки, которые можно встретить, гуляя на природе, в лесу или парке, — так вы точно будете в тренде», — отметила специалист.

Для создания роскошного образа стилист рекомендовала присмотреться к таким цветам, как изумрудный, бордовый и кипенно-белый. В моде также будут пастельные и приглушенные оттенки: пудрово-розовый, бежевый и серо-голубой.

Не менее важно правильно выбрать материал. Матовые плотные ткани и струящиеся натуральные материи придают образу элегантность и стиль, в то время как глянцевые синтетические материалы могут выглядеть дешево и быть неприятными на ощупь, подчеркнула стилист.