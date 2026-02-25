Стилист Трефилов посоветовал отказаться от использования фена при уходе за кудрявыми волосами

Стилист Евгений Трефилов поделился рекомендациями по уходу за кудрявыми волосами в интервью NEWS.ru . Он советует отказаться от использования фена и выпрямителя, так как горячий воздух вредит локонам и делает их сухими.

По словам стилиста, для сохранения красоты кудрей важно избегать воздействия горячего воздуха и приборов.

«Воздействуя на волосы горячим воздухом и бытовыми приборами, вы делаете их еще более сухими, ломкими и непослушными», — отметил Трефилов.

Это может привести к нарушению естественного завитка и беспорядку в прическе.

Трефилов также рекомендует использовать бессульфатные шампуни, которые бережно ухаживают за волосами и не содержат агрессивных компонентов. Кудрявые волосы от природы пористые и сухие, поэтому важно не причинять им дополнительный вред.

Стилист советует избегать расчесывания кудрявых волос после мытья, чтобы не создать эффект «одуванчика». Вместо этого лучше разбирать кудри пальцами. «Чем меньше вы работаете с ними расческой, тем лучше», — подчеркнул Трефилов.

Кроме того, он не рекомендует высушивать волосы полотенцем по традиционной схеме, так как это повреждает структуру и способствует образованию «пушка». В результате вы получаете не аккуратные завитки, а хаос на голове.