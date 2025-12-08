Стилист Тоторина предложила использовать сухой шампунь для обновления укладки
Стилист Галина Тоторина поделилась рекомендациями по уходу за волосами зимой. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам эксперта, любая укладка теряет свою привлекательность под воздействием сильного мороза и плотной шапки. Вместо традиционной шапки лучше выбрать капюшон или берет, поскольку они менее плотно прилегают к волосам.
«Если укладка все-таки пострадала, можно взять с собой сухой шампунь и несколько невидимок, чтобы быстро поправить прическу», — отметила специалист.
Она также рекомендовала в холодное время года заменить обычные увлажняющие шампуни мягкими средствами без содержания силикона, так как именно силикон часто вызывает накопление лишнего веса и снижает объем волос.