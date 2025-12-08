Стилист Тоторина предложила использовать сухой шампунь для обновления укладки

Стилист Галина Тоторина поделилась рекомендациями по уходу за волосами зимой. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, любая укладка теряет свою привлекательность под воздействием сильного мороза и плотной шапки. Вместо традиционной шапки лучше выбрать капюшон или берет, поскольку они менее плотно прилегают к волосам.

«Если укладка все-таки пострадала, можно взять с собой сухой шампунь и несколько невидимок, чтобы быстро поправить прическу», — отметила специалист.

Она также рекомендовала в холодное время года заменить обычные увлажняющие шампуни мягкими средствами без содержания силикона, так как именно силикон часто вызывает накопление лишнего веса и снижает объем волос.