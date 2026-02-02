Стилист Тоторина посоветовала покупать маски для волос с пантенолом и алоэ вера

Зимой волосам особенно тяжело: из-за ветра, холода и сухого воздуха они становятся ломкими и теряют жизненную силу. Как справиться с этой проблемой, рассказала стилист и мастер по коротким стрижкам Галина Тоторина в интервью радиостанции Sputnik .

Эксперт рекомендовала начинать с интенсивного увлажнения. Для этого нужно правильно подобрать маски и применять их два раза в неделю. Следует наносить средство на слегка подсушенные полотенцем волосы и создавать тепло с помощью шапочки для душа. Это усилит проникновение полезных веществ.

Оптимальное время выдержки — 20–30 минут. При выборе маски стоит обращать внимание на состав, а не на обещания на упаковке. Хорошо работают гиалуроновая кислота, алоэ вера, пантенол и глицерин.