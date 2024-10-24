Стилист Тоторина: необходимо регулярно стирать зимнюю шапку, чтобы она не портила внешний вид прически

Зимой нередко встает выбор — надеть шапку или сохранить внешний вид укладки. Чтобы не мучаться этими вопросами, нужно соблюдать ряд правил. О них рассказала стилист Галина Тоторина в интервью радио Sputnik .

Она рекомендовала отказаться от лаков и гелей для сильной фиксации, чтобы избежать эффекта грязных волос после снятия головного убора. Не стоит забывать про термозащитные средства. Так, масло, нанесенное на кончики, предотвратит электризацию волос.

Кроме того, шапки нужно регулярно стирать. Защитить от морозов и сберечь прическу также могут альтернативные модели — капоры, береты и платки, заключила Тоторина.