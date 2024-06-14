Стилист Токмакова: при покупке соломенной шляпы будущей обладательнице важно учитывать форму лица и рост

Стилист-имиджмейкер, основатель школы стиля Ольга Токмакова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что при покупке соломенной шляпы будущей обладательнице важно учитывать форму лица и рост. Например, девушкам с округлыми чертами лица больше подойдут шляпы с похожими формами.
«Можно обратить внимание на модель канотье — с узкими круглыми полями и цилиндрической тульей (верхней частью шляпы. — ред.) жесткой формы», — посоветовала эксперт.
Девушкам с четкими графическими чертами лица подойдет шляпа типа федора — модель с гибкими полями средней ширины. Тем, кто имеет рост выше 170 сантиметров, лучше присмотреться к моделям с более широкими полями, добавила Токмакова.