Стилист Таврова отметила, что биозавивка может навредить сухим и пористым волосам

Парикмахер-стилист Екатерина Таврова рассказала NEWS.ru , что биозавивка не подходит обладательницам сухих и пористых волос. По ее словам, процедура может превратить поврежденные локоны в подобие мочалки.

Таврова подчеркнула, что, несмотря на мягкость воздействия, биозавивка все равно является химическим вмешательством. В отличие от старых методов завивки, где использовались агрессивные вещества, такие как щелочь и тиогликолевая кислота, биозавивка основана на цистеамине — аналоге природного белка цистеина. Это вещество действует мягче, не разрывая дисульфидные связи, а аккуратно их «растягивая», что придает волосам новую форму.

Стилист отметила, что специфический запах после процедуры может держаться до пары недель, напоминая о ее химической природе. Она подчеркнула, что биозавивка — хороший инструмент для создания стиля, но только при соблюдении трех условий: здоровые волосы, использование премиального состава и грамотный домашний уход.

Ранее парикмахер Евгений Трефилов посоветовал для долговременной укладки без химии посещать салоны красоты. Он отметил, что домашние эксперименты с прической могут повредить волосы, сделав их сухими и ломкими.