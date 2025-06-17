Стилист Степанцова предложила выбрать выпускное платье из старых коллекций

Выбор подходящего платья для выпускного вечера — задача не из легких, ведь каждая девушка мечтает выглядеть безупречно в этот особенный день. В беседе с сайтом KP.RU советы дала стилист Светлана Степанцова.

Эксперт подчеркнула, что цена выпускного наряда зависит от бренда, качества ткани, сложности кроя и декоративных элементов. Она посоветовала отталкиваться от бюджета, но не забывать, что качественная вещь, идеально сидящая по фигуре и подчеркивающая привлекательность, стоит вложений, ведь она подарит радость, восхищенные взгляды и уверенность в себе.

Стилист также поделилась лайфхаком. В выпускной сезон платья из вечерних коллекций продаются по завышенной цене, поэтому Степанцова рекомендовала присмотреться к нарядам из прошлых коллекций — так можно сэкономить.