Стилист Скворцова назвала базовый гардероб с одеждой классических оттенков основой для ярких акцентов

Многие мечтают о стильном и практичном гардеробе для повседневной жизни. Модный стилист Алиса Скворцова в беседе с KP.RU поделилась, из каких вещей должен состоять базовый набор одежды как для женщин, так и для мужчин.

Как отметила специалист, необходимо иметь в гардеробе несколько белых футболок и рубашек, а также две-три пары джинсов, потому что они быстро изнашиваются. Чем больше вариантов, тем легче собрать подходящие образы.

По мнению эксперта, ключевыми элементами являются вещи, которые идеально сидят по фигуре, например, качественные джинсы, белая рубашка, стильная сумка и акцентные аксессуары. Для женщин важен также нарядный образ, а для мужчин — кэжуальный костюм и футболки с принтами.

«Белый топ, классические брюки, яркие кеды и выразительные аксессуары — все это легко сочетается, превращая обычный аутфит в стильный шедевр. Базовый гардероб — это не скукотища, а ваш личный модный холст», — добавила стилист.

Что касается цветовой палитры, то Скворцова посоветовала отдать предпочтение классическим оттенкам: черному, серому, бежевому и белому. Эти цвета станут основой для ярких акцентов и смелых сочетаний.