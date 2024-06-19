Стилист Скороходова рассказала, что при грамотной подготовке к выпускному можно уложиться в 7-10 тысяч рублей

В целом на выпускной вечер в Москве родители выпускников тратят до 50 тысяч рублей, но при грамотном подходе можно уложиться в 7-10 тысяч. Об этом «Москве 24» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

Ранее «Газета.ru» со ссылкой на исследование сервисов электронных платежей писало, что самый скромный образ для выпускницы стоит в среднем по России 19 183 рубля.

Чтобы избежать импульсивных и ненужных покупок, Скороходова советует детально продумать образ. Девушкам стоит присмотреться к вечерним платьям в пол или же к моделям с открытой спиной. Для торжества также подойдет брючный костюм. С юношами проще: они могут остановить свой выбор на классическом брючном костюме. По словам стилиста, выпускникам главное — продумать аксессуары и обувь, подходящие к образу.