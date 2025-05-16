Стилист Скороходова оценила в 15-16 тысяч рублей образ для девушек на выпускной вечер

При выборе образа на выпускной вечер в 2025 году девушкам стоит отдать предпочтение более нежным и естественным нарядам. Своими рекомендациями поделилась стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Москвой 24» .

Специалист посоветовала использовать только один яркий аксессуар, например, крупное колье, кольцо или серьги. В качестве обуви она предложила босоножки на невысоком каблуке с тонкими ремешками, украшенными искусственными камнями.

«Можно сделать выбор в пользу платьев из шифона. Они хорошо подчеркнут нежность и юность. А чтобы выделиться, я рекомендую поиграть с оттенками: например, подобрать наряд в цвете металлик с отливом в золото – это свежий тренд», – цитирует стилиста радио Sputnik.

По словам Скороходовой, составной образ для девушек в 2025 году обойдется как минимум в 15–16 тысяч рублей: около семи тысяч будет стоить само платье, четыре тысячи – обувь и около четырех тысяч – набор бижутерии.