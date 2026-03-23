Стилист Скороходова отметила тренд на сумки непривычной формы

Стилист Анна Скороходова рассказала «Радио 1» , что весной 2026 года в тренде будут сумки непривычной формы и обувь с необычным носом или каблуком.

По словам эксперта, такие элементы гардероба, как асимметричные сумки или обувь с квадратным или округлым носом, могут добавить акцент в классический или романтичный образ, не нарушая его элегантности.

Стилист также предостерегла от перегрузки образа аксессуарами, поскольку это может утяжелить и испортить его. Вещи свободного кроя все еще соответствуют модным тенденциям, и весной их можно сочетать с приталенным платьем, добавил NEWS.ru.