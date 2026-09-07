Стилист Скороходова назвала высокие сапоги и ботфорты главными трендами обуви на сезон осень-зима 2026–2027

С наступлением холодного сезона осень-зима 2026–2027 года модные тенденции обещают объединить элегантность и практичность. Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова поделилась с «Вечерней Москвой» советами по выбору обуви, подчеркнув, что в тренде будет как эстетика, так и комфорт.

Среди основных моделей сезона — высокие сапоги и ботфорты. Особенно выигрышно смотрятся лаконичные модели из гладкой кожи в глубоких оттенках: черном, шоколадном или бордовом. Для повседневной жизни стилист рекомендует выбирать высокие сапоги с прямым голенищем и устойчивым каблуком высотой три-пять сантиметров. Такая обувь универсальна и подойдет к разным нарядам.

Также в тренде — черные кожаные ботинки на шнуровке, которые становятся главным конкурентом лоферов. Оксфорды — одна из самых практичных инвестиций, органично вписываются в образы с джинсами, шерстяными брюками, юбками А-силуэта и строгими платьями.

Что касается туфель, то массивная модель Mary Jane постепенно уступает место более изящному варианту — туфлям с тонким Т-образным ремешком. Такой ремешок надежно фиксирует стопу, делая обувь удобной и комфортной.

Среди ярких экспериментов выделяется игра контрастов в двухцветной обуви. Это может быть мыс другого цвета или сочетание двух видов фактурной кожи. Такая обувь станет самостоятельным акцентом образа.

Скороходова также поделилась правилами осознанного шопинга. Она советует выбирать проверенную базу или тренды, которые удерживаются в рейтингах уже несколько сезонов. Также важно учитывать климатические реалии и не покупать обувь, которая не подходит для российских условий осени и зимы.