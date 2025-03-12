Стилист Шигабутдинова: овальные модели солнцезащитных очков стали трендом сезона

По словам специалиста, в этом сезоне в тренде овальные очки в стиле 1990-х годов, очки «кошачий глаз» и очки с цепочкой. Овальные модели подходят многим, но обладательницам круглой формы лица стоит быть с ними осторожнее.

Чтобы создать образ в стиле «тихая роскошь», подойдут очки с тонкой золотой оправой, а для винтажного настроения — модели с коричневой, темно-красной или вишневой оправой.

Очки с тонкой оправой и лаконичным дизайном отлично впишутся в минималистичный образ. Прямоугольные модели придадут элегантности за счет четких линий и острых углов. Особенно стильно выглядят варианты с толстой оправой, однако они больше подходят девушкам с контрастной внешностью.

Обладательницам мягких черт лица лучше выбирать очки со средней или тонкой оправой. Кроме классического черного цвета, можно обратить внимание на кремовые, бежевые или металлические оттенки оправы, заключила Шигабутдинова.