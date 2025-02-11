Стилист Шигабутдинова: невысоким девушкам стоит отказаться от вещей длины миди

Стилист Камилла Шигабутдинова дала девушкам небольшого роста советы по выбору одежды. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, модная сейчас мешковатая одежда может зрительно уменьшить рост, поэтому с ней нужно быть аккуратнее. Она предложила использовать в образе только одну объемную вещь.

Также стилист отметила, что длина миди делает ноги визуально короче. Невысоким девушкам лучше отдавать предпочтение одежде макси-длины. Широкие ремни тоже не рекомендованы, так как они зрительно делят фигуру пополам и скрывают талию, добавила специалист.

Стилист обратила внимание на выбор принтов. Горизонтальные полоски способны зрительно уменьшить рост, в то время как вертикальные, напротив, удлиняют силуэт.