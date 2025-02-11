Стилист Шигабутдинова: невысоким девушкам стоит отказаться от вещей длины миди
Стилист Камилла Шигабутдинова дала девушкам небольшого роста советы по выбору одежды. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, модная сейчас мешковатая одежда может зрительно уменьшить рост, поэтому с ней нужно быть аккуратнее. Она предложила использовать в образе только одну объемную вещь.
Также стилист отметила, что длина миди делает ноги визуально короче. Невысоким девушкам лучше отдавать предпочтение одежде макси-длины. Широкие ремни тоже не рекомендованы, так как они зрительно делят фигуру пополам и скрывают талию, добавила специалист.
Стилист обратила внимание на выбор принтов. Горизонтальные полоски способны зрительно уменьшить рост, в то время как вертикальные, напротив, удлиняют силуэт.