Стилист Шеди заявила, что в гардеробе каждой женщины должны быть свитер, брюки и пиджак
Каждая женщина должна иметь в своем гардеробе пиджак, свитер и брюки, убеждена стилист Мария Шеди, которая поделилась своим мнением с «Москвой 24».
Она подчеркнула, что выбор пиджака требует внимательности и не стоит экономить на качестве. Хороший вариант, как правило, стоит от семи тысяч рублей и выше.
Свитер также является важной частью базового гардероба. Эксперт рекомендует выбирать одежду из натуральных мягких материалов, таких как мохер или кашемир.
Третьим элементом являются брюки. Стилист предложила обратить внимание на модели с более свободным силуэтом, которые популярны сейчас.
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