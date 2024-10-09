Стилист Шеди заявила, что в гардеробе каждой женщины должны быть свитер, брюки и пиджак

Каждая женщина должна иметь в своем гардеробе пиджак, свитер и брюки, убеждена стилист Мария Шеди, которая поделилась своим мнением с «Москвой 24» .

Она подчеркнула, что выбор пиджака требует внимательности и не стоит экономить на качестве. Хороший вариант, как правило, стоит от семи тысяч рублей и выше.

Свитер также является важной частью базового гардероба. Эксперт рекомендует выбирать одежду из натуральных мягких материалов, таких как мохер или кашемир.

Третьим элементом являются брюки. Стилист предложила обратить внимание на модели с более свободным силуэтом, которые популярны сейчас.