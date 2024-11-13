Стилист Шеди посоветовала носить с шубой меховые шапки и фетровые шляпы из шерсти

Стилист Мария Шеди дала советы по выбору головного убора для образа с шубой. Правильно подобранный аксессуар не только согреет в холодную погоду, но и станет ключевым элементом наряда, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

Эксперт посоветовала сочетать с шубой меховую шапку. Отличным вариантом станет кубанка, которая вернулась в моду благодаря тренду slavic girl.

«Также отлично будет выглядеть шапка-ушанка, да и в целом подойдет любая модель из меха, особенно если он пушистый. Это подчеркнет роскошь шубы и не даст замерзнуть зимой», — добавила стилист.

Шеди также рекомендовала присмотреться к фетровым шляпам из шерсти. По словам специалиста, лучше обращать внимание на модели с широкими полями, так как они подчеркивают элегантность образа.