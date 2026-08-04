Стилист Сергеева отметила, что украшения все чаще становятся семейными реликвиями из-за связи между поколениями

Ювелирные изделия остаются одним из самых популярных подарков в летний сезон. По данным аналитиков, спрос на кольца, серьги и цепочки традиционно растет во время выпускных, свадеб и юбилеев. У женщин такие презенты уступают по популярности только деньгам, рассказала «Известиям» стилист сети ювелирных магазинов Sunlight Татьяна Сергеева.

Эксперт отметила, что драгоценности редко воспринимаются как обычные покупки. Они долговечны, не устаревают в отличие от техники и сохраняют эмоциональную связь с важным событием.

«Спустя годы человек вспоминает не стоимость изделия, а эмоции, которые испытал в момент, когда получил его в подарок», — сообщила специалист.

Ценность украшений определяется вложенным смыслом, а не рыночной ценой. Памятные вещи, например бабушкино кольцо или подаренные на свадьбу серьги, превращаются в семейные реликвии. Это помогает сохранить связь между поколениями и пронести историю рода через десятилетия.

Многие современные традиции зародились относительно недавно. Обычай дарить кольцо с бриллиантом на помолвку стал мировым стандартом лишь в XX веке после рекламной кампании De Beers «A Diamond is Forever». В древности же украшения служили амулетами или подчеркивали социальный статус, со временем сместив фокус на роль семейной летописи.