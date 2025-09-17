Стилист Сафарова рассказала, что этой осенью в моде многослойные образы и акцентные аксессуары

Осень — это время для экспериментов с одеждой и аксессуарами. В этот период можно позволить себе различные фактуры и многослойность. Персональный стилист Селена Сафарова в интервью «Вечерней Москве» дала советы россиянам, как стильно одеваться в наступающую холодную пору.