Стилист Сафарова рассказала, что этой осенью в моде многослойные образы и акцентные аксессуары
Осень — это время для экспериментов с одеждой и аксессуарами. В этот период можно позволить себе различные фактуры и многослойность. Персональный стилист Селена Сафарова в интервью «Вечерней Москве» дала советы россиянам, как стильно одеваться в наступающую холодную пору.
По словам эксперта, главные акценты сезона — теплые землистые оттенки, глубокий синий и яркие акценты. Тренды верхней одежды включают объемные пальто, куртки-бомберы и кожаные модели.
Обувь должна быть удобной: кроссовки, изящные сапоги и ботинки с тонкой подошвой. Важный элемент — аксессуары: большие шарфы, сумки-шоперы и головные уборы. Главное правило — не бояться экспериментов с цветом и фактурой, создавая многослойные образы, подчеркнула Сафарова.