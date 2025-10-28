Стилист Сафарова назвала многослойность и разнообразие фактур трендом зимы 2026 года

Зима предоставляет широкие возможности для создания привлекательных и модных образов. Несмотря на холод, можно выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно. Стилист Елена Сафарова поделилась с «Вечерней Москвой» секретами стильного зимнего гардероба.

По словам специалиста, модные тенденции зимы включают многослойность и разнообразие фактур и цветов. Монохромные образы также в тренде, но важно сочетать разные оттенки и текстуры. Важную роль играют аксессуары.

«Базовый слой — свитер или рубашка, средний — кардиган, жилет или худи, сверху пальто или пиджак и аксессуары, такие как манишка, шарф, ремень, шапка, сумка», — отметила стилист.

Сафарова подчеркнула, что модные тенденции зимы позволяют сочетать разные стили. Так, отлично смотрится микс офисного и повседневного стилей.