Стилист Рокицкий назвал гибрид боба и пикси самой трендовой стрижкой этой осени

Топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий поделился с «Газетой.Ru» информацией о том, что гибрид боба и пикси, как у Тринити из «Матрицы», станет самой популярной стрижкой этой осенью.

«Стрижка сочетает графичность и легкую небрежность, и идеально подходит для тех, кто хочет стильную, но неприхотливую прическу. Эта техника помогает выделить черты лица, сделать образ интересным, современным и позволяет экспериментировать с укладкой чуть ли не каждый день», — объяснил Рокицкий.

Он также отметил, что стрижка подходит большинству женщин, но есть исключения. Среди них — девушки с крупными плечами или круглыми лицами, подчеркнул парикмахер.