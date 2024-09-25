Стилист Рогова: женщины старшего поколения выбирают полупрозрачные ткани, чтобы показать сексуальность

Женщины старшего поколения, в отличие от молодежи, все чаще выбирают полупрозрачные ткани и облегающие юбки. Таким образом они хотят передать сексуалньость и женственность. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказала стилист Ольга Рогова.

Среди молодых девушек, напротив, популярна одежда унисекс и оверсайз. Порой со спины даже не поймешь, идет мальчик или девочка, сказала собеседница.

«Поколению чуть постарше уже хочется женственности и красоты женского тела. Красиво, эстетично и не вульгарно передать сексуальность», — сказала Рогова.

Эксперт также отметила, что сейчас в моду вошла многослойность, когда поверх майки надевают две рубашки и еще какой-нибудь тренч.