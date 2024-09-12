Стилист Рогов посоветовал проявлять индивидуальность при составлении образа

Стилист и телеведущий Александр Рогов провел мастер-класс в «Крокус Сити Молле». Об этом сообщил 7Дней.

Во время мероприятия эксперт дал главный модный совет. Он рекомендовал проявлять индивидуальность при составлении образа.

«Тренды не важны! Можно одеваться во все главные тренды сезона и выглядеть нелепо. Носите чистенькое, аккуратное и живите по средствам», — отметил специалист.

Для показа сам Рогов выбрал яркий и оригинальный лук, который он объяснил правилом «усложнения». Стилист надел пиджак с платком, дизайнерские джинсы и ультрамодную обувь.

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