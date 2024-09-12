Стилист Рогов посоветовал проявлять индивидуальность при составлении образа

Стилист и телеведущий Александр Рогов провел мастер-класс в «Крокус Сити Молле». Об этом сообщил 7Дней .

Во время мероприятия эксперт дал главный модный совет. Он рекомендовал проявлять индивидуальность при составлении образа.

«Тренды не важны! Можно одеваться во все главные тренды сезона и выглядеть нелепо. Носите чистенькое, аккуратное и живите по средствам», — отметил специалист.

Для показа сам Рогов выбрал яркий и оригинальный лук, который он объяснил правилом «усложнения». Стилист надел пиджак с платком, дизайнерские джинсы и ультрамодную обувь.