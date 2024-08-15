Стилист Рогов: отличительные качества москвичей — живость и постоянная спешка

Стилист Александр Рогов дал интервью сайту «Москвич Mag». В ходе беседы он назвал российскую столицу лучшим городом на планете.

Модный блогер указал на высокое качество сервиса и транспортной сети в Москве. Кроме того, он напомнил, что в мегаполисе появилось большое количество мест для прогулок, которые отличаются чистотой.

Рогов также прокомментировал менталитет москвичей. По его мнению, особенностями местных жителей являются живость, постоянная спешка и сфокусированность на себе, добавил сайт «Москва.ру».

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