Стилист Рогов: отличительные качества москвичей — живость и постоянная спешка
Стилист Александр Рогов дал интервью сайту «Москвич Mag». В ходе беседы он назвал российскую столицу лучшим городом на планете.
Модный блогер указал на высокое качество сервиса и транспортной сети в Москве. Кроме того, он напомнил, что в мегаполисе появилось большое количество мест для прогулок, которые отличаются чистотой.
Рогов также прокомментировал менталитет москвичей. По его мнению, особенностями местных жителей являются живость, постоянная спешка и сфокусированность на себе, добавил сайт «Москва.ру».