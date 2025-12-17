Стилист Родина посоветовала выбирать новогодние наряды с меховой отделкой или перьями

Наступает время корпоративов и предновогодних мероприятий, а выбор наряда становится актуальным вопросом. В этом сезоне на пике популярности мех, кожа, пайетки, перья и бархат, сообщила стилист Ольга Родина в беседе с KP.RU .

По ее словам, мех украшает верхнюю одежду, обувь, сумки и даже платья. Особенно популярны наряды со съемными манжетами из искусственного меха. Их можно сочетать с ботфортами или сапогами-трубами.

Как пояснила эксперт, пайетки остаются классикой новогодних вечеринок. Достаточно одной вещи с пайетками, например топа или жакета, чтобы образ заиграл.

Стилист посоветовала обратить внимание на перья, которые сделают любой наряд заметным. Платья и корсеты с праздничным декором не выходят из моды. Жакет с перьями подойдет не только для вечеринки, но и для похода в ресторан или театр.