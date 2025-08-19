Стилист Рах призвала дизайнеров раскрывать свое ДНК через индивидуальность

В Екатеринбурге на Международном фестивале креативных индустрий стилист и ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах высказалась о проблемах современной индустрии моды. Она отметила, что модные курсы и семинары выпускают множество непрофессионалов, искажая понимание профессий дизайнера, байера и стилиста, написал «ФедералПресс» .

«Чтобы называться дизайнером, нужно обязательно создать бренд, у которого будет свое ДНК. ДНК — это характеристика бренда, его знаки, его история, которая нам говорит о том, что дизайнер создает. То есть у тебя должен быть свой почерк и смысл. Если у тебя этого нет, значит, ты ни в коем случае не дизайнер. Назовись портным или швеей, но вводить в заблуждение людей неправильно», — отметила Рах.

Эксперт подчеркнула, что алчность губит талант, и призвала дизайнеров раскрывать свое ДНК через стилистику, индивидуальность и ручную работу.