Стилист Попова рассказала, что осенью будет актуален цвет бургунди

Руководитель категории Fashion сервиса по международным покупкам CDEK.Shopping Елизавета Попова поделилась информацией о трендах осеннего сезона. Она сообщила «Известиям», что популярным в этом сезоне станет цвет бургунди.

В моде будут элегантные элементы гардероба, такие как пальто-пиджак и кашемировые костюмы. Попова рекомендовала выбирать строгие модели с отложными воротниками и приталенными силуэтами для более формального образа, тогда как для повседневной носки лучше подойдут модели с горловиной и свободные брюки, добавил RT.

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