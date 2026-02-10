Стилист Подрезкова порекомендовала отказаться от излишне обтягивающей одежды для свидания в День святого Валентина

Выбор наряда для свидания в День святого Валентина требует особого внимания. Важно учитывать место проведения встречи и личные особенности. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Анастасии Подрезковой, как правильно подобрать образ.

Стилист советует не пытаться надеть то, что для вас несвойственно.

«Не пытайтесь ради впечатления казаться той, кем вы не являетесь. Никому не нравится, когда его пытаются обмануть. Будьте честны с собой и с другими», — подчеркнула Подрезкова.

Также она порекомендовала отказаться от мини, излишне обтягивающей одежды, глубоких вырезов и туфель на высоком каблуке, если вы в них неуверенны.

При подборе образа для свидания важно учитывать место его проведения. Для похода в ресторан эксперт порекомендовала выбрать что-то элегантное. Универсальным сочетанием будет легкое простое платье с пиджаком. Атласные платья и платья-комбинации также подойдут. Их можно сочетать с меховыми шарфами, накидками и жилетами.

Для свидания в кинотеатре или другом уютном месте подойдут стиль кэжуал или спорт-шик. Джинсы или брюки в сочетании с аккуратным лонгсливом, майкой и кардиганом, футболкой и пиджаком — простые образы, но со вкусом. Для свидания на свежем воздухе главное — удобство и тепло. В таком случае на подмогу придет разнообразие современных спортивных и трикотажных костюмов. Стройные девушки могут присмотреться к комбинезонам с начесом.