Стилист Подрезкова отметила, что дресс-код формирует рабочую атмосферу и имидж компании

Эксперт в области стиля Анастасия Подрезкова высказалась о значении дресс-кода в организациях. В интервью Regions.ru она подчеркнула, что правильно подобранный образ сотрудников помогает создать рабочую атмосферу и укрепить репутацию компании.
«Соблюдая дресс-код, работник показывает свое уважение и принадлежность определенной компании», — цитирует Подрезкову сайт RT.
Стилист также рассказала, что наиболее строгим видом офисного дресс-кода является business best, который включает идеально сидящий классический костюм. Этого стиля обычно придерживаются высшие руководители, чиновники и дипломаты, добавила специалист.
