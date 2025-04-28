Стилист Подчерняева призвала смотреть на обслуживание во время онлайн-шопинга

Эксперт подчеркнула, что сегодня маркетплейсы предлагают широкий ассортимент модных товаров от разных брендов. Однако найти качественную вещь среди этого разнообразия бывает непросто, написал RT.

Подчерняева советует обращать внимание не только на отзывы о товарах, но и на качество обслуживания — скорость обработки возвратов и соответствие изделий фотографиям. Правильно настроенная рекомендательная система будет предлагать вещи, которые соответствуют вашему вкусу.

Еще одна интересная опция для поиска — дипломные коллекции молодых дизайнеров. Они часто создают одежду с необычным кроем и материалами, а качество их работы может быть на уровне премиум-брендов.