Стилист Перук посоветовала иметь летнюю и зимнюю капсулы деловой одежды

Многие работодатели требуют соблюдение официально-делового стиля. Чтобы перед выходом на работу не тратить много времени на выбор одежды, каждому стоит иметь летнюю и зимнюю капсулы. Об этом рассказала персональный стилист Анна Перук, сообщил «Петроград».

По словам модного эксперта, особенно сложно подобрать наряд летом во время сильной жары. При этом сегодня в магазинах представлено много вещей в облегченных натуральных вариантах.

Отмечается, что для жаркой погоды идеально подойдет одежда из льна, хлопка, шелка и вискозы.