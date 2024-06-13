Стилист Перук посоветовала иметь летнюю и зимнюю капсулы деловой одежды

Многие работодатели требуют соблюдение официально-делового стиля. Чтобы перед выходом на работу не тратить много времени на выбор одежды, каждому стоит иметь летнюю и зимнюю капсулы. Об этом рассказала персональный стилист Анна Перук, сообщил «Петроград».

По словам модного эксперта, особенно сложно подобрать наряд летом во время сильной жары. При этом сегодня в магазинах представлено много вещей в облегченных натуральных вариантах.

Отмечается, что для жаркой погоды идеально подойдет одежда из льна, хлопка, шелка и вискозы.

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Зеленский, российские активы и мирный план. Что обсудят на саммите G7

Перерекламированный танк. Зачем США собрались модернизировать Abrams

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте