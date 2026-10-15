Стилист Пелар заявила, что алгоритмы соцсетей формируют единый стиль одежды

Стилист Юлия Пелар рассказала, что алгоритмы социальных сетей формируют у пользователей представление о единственно приемлемом стиле одежды. Об этом она сообщила в интервью «Радио 1» .

Стилист предупредила, что алгоритмы социальных сетей часто предлагают пользователям однотипные сочетания одежды, основанные на их предыдущих выборах. Постоянное повторение одних и тех же стилей создает ложное впечатление, что именно так и следует одеваться, хотя в реальности это лишь один из множества вариантов, пишет «Ридус».

Эксперт объяснила, что желание копировать окружающих связано с естественной потребностью человека быть частью группы. По ее мнению, проблема заключается не в использовании базовых вещей, а в нежелании экспериментировать. Пелар рекомендовала воспринимать социальные сети как источник вдохновения, а не как строгую инструкцию.