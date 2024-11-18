Стилист Ольга Ким: пуховик без простежек по-прежнему остается в тренде

Пуховик без горизонтальных или вертикальных простежек был и будет актуальным вне зависимости от новых модных тенденций. Об этом «Газете.Ru» сообщила стилист Ольга Ким.

Такие модели пуховиков, по словам эксперта, считаются наиболее практичными в условиях российской зимы.

«Очень актуальны пуховики длиной до начала бедра и с кулисками на талии, то есть пуховики, которые можно носить в прямом крое либо затянуть кулиску на талии», — сказала Ким.

Модными в этом сезоне будут пуховики прямого кроя, а также спокойные модели без гипероверсайза или же легкий оверсайз. Дубленки или шубы, например, с леопардовым принтом также остаются в тренде в зимнем сезоне 2024 — 2025, добавила стилист.