Стилист Очилов рассказал, что «брюки-парашюты» вернулись в моду этим летом

Стилист Анвар Очилов в интервью «Абзацу» рассказал, что этим летом в тренде будут широкие брюки, известные как «брюки-парашюты». По его словам, эта мода вернулась благодаря своему удобству.

Очилов добавил, что тренд на широкие брюки пришел с Востока, в частности из Китая и Индии. Он напомнил, что мода на «брюки-парашюты» началась в двухтысячных годах и возродилась в 2025 году, отметил сайт KP.RU.

По мнению стилиста, к широким брюкам хорошо подойдет грубая обувь на платформе. Он подчеркнул, что сегодня люди сами выбирают свой стиль и могут сочетать разные элементы одежды.