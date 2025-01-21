Стилист Носкова: вещи со змеиным принтом выигрышно смотрятся на стройных женщинах

Стилист Алена Носкова рассказала в беседе с «Москвой 24», кому подходят вещи с модным змеиным принтом. При покупке подобных нарядов стоит ориентироваться на тип фигуры.
Модный эксперт отметила, что анималистичные узоры остаются популярными, но маленький змеиный принт может не подойти женщинам с пышными формами, подчеркивая объем. В таком случае она рекомендовала ограничиться обувью и аксессуарами в этой расцветке.
По словам специалиста, одежда со змеиным принтом будет выигрышно смотреться на стройных девушках. Однако блондинки с невыразительной внешностью рискуют слиться со змеиной расцветкой в натуральных цветах. Им лучше выбирать брюки, юбки или шорты с такими узорами.
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