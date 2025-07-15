Стилист Макушева рекомендовала использовать летом легкие флюиды вместо жирных кремов

В условиях жары важно правильно подбирать косметику, чтобы макияж не растекался. Стилист и имидж-стратег Юлия Макушева поделилась рекомендациями, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт посоветовала использовать легкие флюиды вместо жирных кремов. Тональные средства должны обеспечивать тонкое покрытие. Для предотвращения блеска кожи можно припудривать лицо поверх увлажняющего продукта.
Стилист рекомендовала отказаться от броского макияжа летом. Тени стоит выбирать не слишком яркие, с неплотной текстурой. Хайлайтер и легкие бронзаторы могут «подсветить» лицо, если наносить их поверх крема или пудры.
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