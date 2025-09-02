Стилист Лопоян сравнила использование паровых стайлеров с салонным уходом

Эксперт по волосам в бренде Telzen Маргарита Лопоян поделилась с « Газетой.ru » секретами создания идеальной укладки.

По словам стилиста, добиться блеска и гладкости волос позволяют паровые стайлеры. Такие устройства деликатно прогревают прядь, сохраняя влагу внутри и помогая ей проникнуть в структуру волоса.

«В результате укладка получается не только стойкой (даже в условиях высокой влажности), но и придает волосам блеск и гладкость, сравнимые с салонным уходом», — отметила эксперт.

Лопоян рекомендовала фены-стайлеры тем, у кого пушатся и электризуются волосы. Девайсы создают локоны благодаря мощному потоку воздуха и эффекту Коанда.