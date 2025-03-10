Стилист Лисовец: весной-2025 в моду возвращаются двухтысячные годы

По его словам, трендовыми станут женственные образы, которые можно сочетать с элементами другого стиля, чтобы создать контраст. Все больше набирают популярность силуэтная одежда и аксессуары.

«Играем на контрастах», — заявил эксперт.

Стилист посоветовал сочетать джинсовую одежду с элегантной сумкой, а более рафинированные наряды — дополнять кожаными шоперами. Разнообразная оптика теперь выполняет не только функции защиты от солнца или улучшения зрения, но и становится модным аксессуаром. Спортивные, пластиковые, железные и имиджевые очки способны поменять выражение лица, пояснил Лисовец.