Стилист Лисовец: в России искусственный мех ассоциируется с бедностью

В 2024 году самая дорогая шуба в России была куплена за 34 миллиона рублей. Стилист Владислав Лисовец в беседе с ИА НСН отметил, что Россия остается одной из немногих стран, где сохраняется высокий интерес к натуральному меху

Он подчеркнул, что в современном обществе отношение к натуральному меху меняется, и в некоторых странах разговоры о нем считаются неуместными из-за тренда на экологичность и этичное потребление. Лисовец добавил, что натуральный мех воспринимается как архаизм, несоответствующий современным тенденциям.

Россия — уникальная страна с особыми климатическими условиями и своими взглядами на моду и стиль. Наши подходы основаны на материальных аспектах, а не на принципах прогресса. Искусственный мех ассоциируется с бедностью, а натуральный — с богатством, пояснил он.