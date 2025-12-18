Стилист Лисовец указал на минусы способа носить куртку с капюшоном мехом внутрь

В интернете набирает популярность необычный способ носить куртки. Пользователям Сети посоветовали заправлять мех капюшона внутрь, чтобы холод не доходил до головы. В беседе с Life.ru мнение высказал стилист Владислав Лисовец.

По мнению эксперта, вариантов ношения куртки много, и каждый может выбрать то, что ему больше нравится.

«И этот вариант, с заправкой меха внутрь, скорее всего, хайповый. Он, конечно, имеет место быть, но чисто визуально мы привыкли, что мех находится снаружи и выполняет функции украшения», — отметил специалист.

Лисовец также указал на минусы такого метода: мех будет прилегать к лицу и вызывать неприятные ощущения если голова начнет потеть. Поэтому единого правильного способа нет, подчеркнул стилист.