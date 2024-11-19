Стилист Лисовец рекомендовал выбрать для встречи Нового года элегантное платье

При выборе новогоднего наряда женщинам стоит ориентироваться не столько на тренды, сколько на собственный комфорт. Об этом News.ru рассказал стилист Влад Лисовец.
По его словам, сейчас особенно актуальны изделия из кожи и полуоголенные тела. Однако, в первую очередь, наряд для праздника должен быть элегантными и подчеркивать достоинства женщины.
Кроме того, стилист рекомендовал отказаться от слишком плотного макияжа и вычурных укладок. Однако не отметил, что можно похулиганить. Например, объединить легкое летнее платье с плотным пиджаком или замиксовать разные ткани и фактуры. При этом не стоит перебарщивать с цветовой гаммой, добавил эксперт.
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