Стилист Лисовец рассказал, что рыбакор-стиль стал ответом на однообразие городской моды

В 2024 году одежда в стиле рыбакор покорила многих модников, даже тех, кто не увлекается рыбалкой. Вязаные свитеры, панамы и резиновые сапоги стали популярными как на улицах, так и в модных заведениях. Эксперт моды и стилист Владислав Лисовец рассказал Life о причинах популярности этого тренда.

По словам эксперта, рыбакор делает образ более расслабленным и приближает его к кантри-стилю. Спортивная одежда уже приелась, и мода начала экспериментировать с одеждой для рабочих, в частности — одеждой рыбаков. Это стало ответом на однообразие городской моды.

«Последние 10 лет мода постоянно забавляет то ужасной грубой обувью, то какими-то застиранными вещами в дырках. Мы хотим быть свободными, мы хотим быть другими», — отметил собеседник.

Эксперт моды Владислав Лисовец добавил, что рыбакор подходит всем, кто хочет выглядеть стильно, но важно помнить о деталях и избегать чрезмерной простоты.