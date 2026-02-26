Стилист Лисовец рассказал, что миниатюрные элегантные сумки и крупные шоперы станут трендм весны 2026 года

С приходом весны 2026 года мода готовит новые сюрпризы. Сумка теперь не просто дополнение к образу, а его центральная часть. Дизайнеры отказываются от строгих канонов, открывая дорогу многообразию форм и размеров. Об этом рассказал стилист Владислав Лисовец в беседе с сайтом URA.RU .

По словам эксперта, модные правила аксессуаров изменились. В сезоне 2026 года в тренде одновременно миниатюрные элегантные модели и крупные шоперы. Дизайнеры экспериментируют с фактурами, сочетая разные материалы, такие как кожа и текстиль, матовые поверхности и лак. Многослойность аксессуаров также становится заметной тенденцией, где маленькая декоративная модель и вместительный шопер создают баланс между эстетикой и функциональностью.

Среди антитрендов 2026 года выделяются спортивные поясные сумки, громоздкие сумки-мешки, тканевые бескаркасные модели, сумки-наборы без фокуса и темные нейтральные сумки без акцентов. Эти модели утратили свою актуальность, уступив место более выразительным и стильным аксессуарам.